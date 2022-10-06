К 2025 году в РФ планируют заменить более 100 тыс. лифтов

Более 32 тыс. лифтов в России работают дольше установленного срока эксплуатации.

"На сегодняшний день количество лифтов с истекшим назначенным сроком службы составляет более 32 тыс. единиц на спецсчетах. Дополнительно, до 2024 года включительно, отработают назначенный срок службы еще 8,5 тыс. Фактически это половина всех лифтов, которые нужно заменить будет включительно до 2024 года", - сказал советник руководителя комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Общественном совете Минстроя Андрей Сергеев.

Основная проблема это недостаток финансирования.

"Есть два варианта, которые должны идти, на мой взгляд, параллельно. Это поддержка со стороны субъекта (...) и механизм рассрочки", - пояснил Сергеев.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что страна может производить ежегодно около 70 тыс. лифтов на 26 производствах.