The Sun: США могут нанести ядерный удар по России
2022-10-06
18:26
Издание The Sun нарисовало карту ядерных ударов США по территории РФ, если Москва использует ядерное оружие против Украины.
6 октября британская газета-таблоид The Sun опубликовало 4 возможных сценария того, как США и другие страны-участницы блока НАТО могут отреагировать на применение ядерного оружия Россией на Украине.
Обозреватели издания убеждены, что Вашингтон и его союзники могут нанести полномасштабный ядерный удар по Москве, по русским войскам и технике, которая находится на линии фронта, по Крыму, а также уничтожат Черноморский флот.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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