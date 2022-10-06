The Sun: США могут нанести ядерный удар по России

Издание The Sun нарисовало карту ядерных ударов США по территории РФ, если Москва использует ядерное оружие против Украины.

6 октября британская газета-таблоид The Sun опубликовало 4 возможных сценария того, как США и другие страны-участницы блока НАТО могут отреагировать на применение ядерного оружия Россией на Украине.

Обозреватели издания убеждены, что Вашингтон и его союзники могут нанести полномасштабный ядерный удар по Москве, по русским войскам и технике, которая находится на линии фронта, по Крыму, а также уничтожат Черноморский флот.