Армия Украины нанесла ракетный удар из РСЗО HIMARS по жилому дому в Херсоне
2022-10-06
18:30
6 октября украинские вооружённые силы обстреляли Херсон из ракетных систем HIMARS, попав по дому, в котором жили люди.
В четверг вечером сотрудники херсонских экстренных служб пообщались с военными корреспондентами из России, сообщив им, что вооружённые силы Украины вновь нанесли ракетный удар по городу из реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных Киеву из США. По данным спецслужб, одна из ракет попала в жилой дом в Херсоне в районе Текстильщиков.
Также заместитель главы херсонской администрации Кирилл Стремоусов выступил с заявлением, в котором сообщил, что ВСУ дважды за сутки обстреляли Антоновский мост из HIMARS.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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