Этой осенью в Москве не состоится традиционный турнир "Кубок Кремля"

Российские организаторы сревнования сообщили, что Международный теннисный турнир "Кубок Кремля" в 2022 году не будет проводится.

Решение приняли Департамент спорта города Москвы и оргкомитет турнира.

"Предполагается, что до конца года будут организованы серии международных теннисных турниров в Москве, включая соревнования с участием легенд отечественного тенниса и наших молодых спортсменов, являющихся лидерами мировых рейтингов в своих возрастных категориях", - говорится на официальном сайте турнира.

Причины, по которым принято подобное решение, не оглашаются. Турнир был создан еще при СССР и проводился в Москве начиная с 1990 года.