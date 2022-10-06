Этой осенью в Москве не состоится традиционный турнир "Кубок Кремля"
2022-10-06
18:36
Российские организаторы сревнования сообщили, что Международный теннисный турнир "Кубок Кремля" в 2022 году не будет проводится.
Решение приняли Департамент спорта города Москвы и оргкомитет турнира.
"Предполагается, что до конца года будут организованы серии международных теннисных турниров в Москве, включая соревнования с участием легенд отечественного тенниса и наших молодых спортсменов, являющихся лидерами мировых рейтингов в своих возрастных категориях", - говорится на официальном сайте турнира.
Причины, по которым принято подобное решение, не оглашаются. Турнир был создан еще при СССР и проводился в Москве начиная с 1990 года.
Опубликовано: Храмова Оксана
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