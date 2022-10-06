Под санкции ЕС попали российские артисты Газманов, Чичерина и Расторгуев
2022-10-06
18:38
ЕС опубликовал восьмой пакет санкций против РФ, куда вошли 30 физических и 7 юридических лиц.
6 октября Европейский союз опубликовал уже восьмой по счёту пакет антироссийских санкций, который вступит в силу с завтрашнего дня и подразумевает собой не только персональные и секторальные ограничения, но и наказание для участников схем обхода санкционных ограничений против России.
В частности, в список персональные санкций, состоящий из 30 физических и 7 юридических лиц, попали российские артисты Олег Газманов, Николай Расторгуев, Юлия Чичерина, философ Александр Дугин, глава ЦИК РФ Элла Памфилова и другие известные личности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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