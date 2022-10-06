КП: Авербух раскрыл подробности о состоянии здоровья Тарасовой

2022-10-06

18:47

Хореограф и продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух развеял опасения поклонников по поводу состояния здоровья Татьяны Тарасовой.

Новый сезон шоу "Ледниковый период" стали снимать без постоянного члена жюри - Татьяны Тарасовой, так как накануне она угодила в больницу.

Издание "Комсомольская правда" за подробностями решило обратиться к Илье Авербуху: " Никаких серьезных диагнозов. Просто подскочило давление, закружилась голова.

Может, это связано с погодой. Может, с тем, что она очень ждала этот сезон - перенервничала. Так или иначе, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Татьяна Анатольевна дома".

Опубликовано: Наталья Гончарова









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