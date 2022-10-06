Уровень метана в районе утечек на ветках «Северных потоков» в тысячу раз выше нормы
2022-10-06
18:58
Шведские учёные заявили, что допустимый уровень метана в районе утечек на ветках «Северных потоков» в Балтийском море в тысячу раз превышает норму.
6 октября научный руководитель исследовательской экспедиции Катарина Абрахамссон заявила, что допустимый уровень метана в акватории Балтийского моря близ места утечки на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в тысячу раз превышает норму.
Абрахамссон утверждает, что столь масштабная утечка природного газа ставит под угрозу существование фитопланктона и зоопланктона, что станет причиной нарушений пищевой цепи и приведёт к катастрофическим последствиям для природы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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