Уровень метана в районе утечек на ветках «Северных потоков» в тысячу раз выше нормы

Шведские учёные заявили, что допустимый уровень метана в районе утечек на ветках «Северных потоков» в Балтийском море в тысячу раз превышает норму.

6 октября научный руководитель исследовательской экспедиции Катарина Абрахамссон заявила, что допустимый уровень метана в акватории Балтийского моря близ места утечки на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в тысячу раз превышает норму.

Абрахамссон утверждает, что столь масштабная утечка природного газа ставит под угрозу существование фитопланктона и зоопланктона, что станет причиной нарушений пищевой цепи и приведёт к катастрофическим последствиям для природы.