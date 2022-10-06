Лукашенко с 6 октября запретил поднимать в Беларуси цены на товары и услуги

6 октября президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о заморозке всех цен на товары и услуги в стране.

"Не дай Бог, чтобы кто-то решил поднять цены или индексировать задним числом", — предупредил он.

Однако есть некоторые исключения из этого правила.

Александр Лукашенко принял решение на заседании правительства в четверг, 6 октября, на котором обсуждались вопросы, связанные с инфляцией и повышением цен, сообщает госагентство БелТА.

Белорусскому лидеру пришлось резко критиковать "недостаточный контроль" и "непринятие мер по обеспечению справедливых цен во всех сегментах рынка".

Ситуация в конечном итоге потребовала вмешательства главы государства, пишет БелТА.

"С 6 октября любое повышение цен запрещено. Запрещено! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего дня. Не допускается повышать цены в течение дня. С сегодняшнего дня повышение цен запрещено. Не дай Бог, чтобы кто-то решил поднять цены или индексировать задним числом", - предупредил Лукашенко.

Белорусский лидер также заявил, что, хотя цены "чрезмерно выросли" и "слишком высоки", они "продолжают расти". В то же время он объявил, что владельцы бизнеса, которые решат закрыть свои магазины или попытаются уйти с рынка, будут "привлечены к ответственности". Надзор за исполнением постановления возьмут на себя Генеральная прокуратура и Комиссия Государственного контроля.

"Они будут определять, что делать с каждым, кто нарушает мои указания, кто способствует каким-либо нарушениям или просто не обращает на них внимания", — добавил он.

Хотя введенный Лукашенко запрет кажется абсолютным для всех отраслей экономики, лидер подчеркнул, что цены на некоторые товары могут регулироваться на центральном или местном уровне.

"Принимать такие решения (о повышении цен - ред.) будут уполномочены министр антимонопольного регулирования и торговли, губернаторы и мэр Минска. Без их согласия никакая цена не может подняться выше сегодняшнего уровня", - отметил Лукашенко.