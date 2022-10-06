Подростка в США в шутку назвали принцессой, и он решил стать транс-девушкой
2022-10-06
19:11
Школьный консультант сказал, что одноклассники поступили подло, и от статуса можно отказаться, но семья школьника решила иначе.
Подросток-трансгендер из Огайо, которого одноклассники в шутку выбрали принцессой, решила использовать этот титул, чтобы способствовать принятию нового статуса.
15-летняя Кэсси Штайнер объявила себя транс-девушкой в апреле и начала свой социальный переход в июне. Школьный консультант позвонил матери Кэсси, Кэт Штайнер, и сказал ей, что избрание Кэсси было «подлой шуткой», сообщает The Enquirer.
Консультант сказал, что Кэсси может отказаться, но ученица и ее мать решили иначе. «Она знала, что станет первопроходцем. Я думаю, что школа была плохо подготовлена к этому», —сказала Кэт.
Кэт Штайнер также изложила взгляды семьи в посте. «Кэсси занимает высокие позиции и творит историю как транс-королевская особа», — написала мать подростка.
«Она владеет своим титулом принцессы, и мы выбираем праздник! Я попросила одного из трех лучших администраторов сопровождать ее в знак солидарности, так как принца не будет, поскольку ни один из четырех лучших мужчин, назначенных на этот титул, не принял этот титул», - поделилась со СМИ Кэт.
Поддержали Кэсси и многие участники парада на городском празднике. Они надели футболки с надписью «Королева Кэсси» и держали плакаты.
«Я выбираю благодарность по отношению к тем, кто заступился за Кэсси», - написала Кэт Штайнер. И добавила, что каждый марафон начинается с одного шага.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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