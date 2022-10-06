Лоза высказался о пагубном влиянии шоу «Голос. Дети» на юных артистов

Юрий Лоза убеждён, что шоу "Голос. Дети" плохо влияет на юные дарования. Он считает, что дети только надорвут голоса на проекте и не захотят быть певцами в будущем.

Лоза убеждён, что детям не стоит соревноваться, так как их голосовые связки не окрепли. Артист беспокоится, что юные артисты только надорвут свои голоса.

Телеграм-канал "Звездач" передаёт слова музыканта: "Дети, которые там поют и пытаются выжать из себя по максимуму, они никогда не запоют. У них впереди жизнь, а их губят в самом начале".

Лоза назвал передачу жутью, так как потому там слишком тяжелые условия для детей.