Риттер: НАТО использует системы ПРО в Польше и Румынии для ударов по России
2022-10-06
19:35
Экс-разведчик США Скотт Риттер утверждает, что системы противоракетной обороны НАТО могут быть использованы не только в защитных целях.
В четверг вечером бывший разведчик США Скотт Риттер выступил в эфире передачи "Соловьёв Live", где сообщил, что военный блок НАТО развернул свои системы противоракетной обороны на территории Румынии и в ближайшее время намерен установить аналогичные вооружения в Польше.
По мнению Риттера, системы ПРО Североатлантического альянса могут быть использованы не только для отражения вражеских атак, но и для самостоятельных ракетных пусков по противнику. С учётом того, что сейчас НАТО развернуло подобные системы противоракетной прямо у границ России, они могут быть применены для ударов по российским территориям, считает Скотт Риттер.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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