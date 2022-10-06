Норвегия ограничит доступ в свои порты российским рыболовецким судам
2022-10-06
19:55
В четверг, 6 октября, Норвегия объявила об ограничении доступа российским траулерам и усилении контроля за ними, чтобы Россия не смогла использовать их для обхода санкций.
«Мы внимательно следим за действиями России в норвежских водах и портах, чтобы не допустить, чтобы Норвегия стала страной транзита для незаконной перевозки товаров в Россию», — заявила на пресс-конференции министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.
«Мы получили новую информацию, которая требует от нас ужесточить возможность захода российских рыболовных судов в норвежские порты и усилить контроль», — добавила она.
На практике российские рыболовецкие суда теперь смогут заходить только в Киркенес и Ботсфьорд на берегу Баренцева моря, а также в Тромсё на берегу Норвежского моря. Также будет усилен таможенный контроль на борту судов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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