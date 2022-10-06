Лукашенко: Польша давно договорилась с США о поставках ядерного оружия
2022-10-06
19:58
Александр Лукашенко утверждает, что Варшава и Вашингтон согласовали размещение ядерного оружия в Польше.
Вечером 6 октября президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявление польского президента Анджея Дуды о том, что Польша хочет участвовать в программе Соединённых Штатов о коллективном использовании ядерного оружия с условием размещения данных вооружений на территории польского государства.
По словам Лукашенко, Вашингтон и Варшава давно договорились о переброске такого оружия в Польшу, что безусловно является прямой угрозой для России и Беларуси. Примечательно, что глава белорусского Совбеза Александр Вольфович в тот же вечер заявил о возможных планах НАТО напасть на Беларусь и Россию с территории соседних стран.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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