Лукашенко: Польша давно договорилась с США о поставках ядерного оружия

2022-10-06

19:58

Александр Лукашенко утверждает, что Варшава и Вашингтон согласовали размещение ядерного оружия в Польше.

Вечером 6 октября президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявление польского президента Анджея Дуды о том, что Польша хочет участвовать в программе Соединённых Штатов о коллективном использовании ядерного оружия с условием размещения данных вооружений на территории польского государства.

По словам Лукашенко, Вашингтон и Варшава давно договорились о переброске такого оружия в Польшу, что безусловно является прямой угрозой для России и Беларуси. Примечательно, что глава белорусского Совбеза Александр Вольфович в тот же вечер заявил о возможных планах НАТО напасть на Беларусь и Россию с территории соседних стран.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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