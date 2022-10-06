Француженка Анни Эрно получила Нобелевскую премию по литературе

В 2022 году престижной награды удостоилась писательница из Франции. В рамках премии она получит 921 тысячу евро.

Премию, выданную Анни Эрно, Нобелевский комитет сопроводил такой формулировкой: «за отвагу и клиническую остроту, с которыми она вскрывает корни, отстраненность и коллективные ограничения персональной памяти».

Путь к заслуженной награде для писательницы был долгим и непростым.

На официальном сайте комитета раскрываются особенности творчества Эрно. Отмечается умение последовательно и всесторонне исследовать жизнь со всеми ее странностями и противоречиями.

Ани Эрно - автор следующих автобиографических романов: "Женщина", "Обыкновенная страсть", "Годы", "Внешняя жизнь". Самым известным является произведение "Событие".

Сюжет книги взят из жизни писательницы и рассказывает о переживаниях, связанных с нелегальным абортом в 1963 году.