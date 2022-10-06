Француженка Анни Эрно получила Нобелевскую премию по литературе
2022-10-06
20:01
В 2022 году престижной награды удостоилась писательница из Франции. В рамках премии она получит 921 тысячу евро.
Премию, выданную Анни Эрно, Нобелевский комитет сопроводил такой формулировкой: «за отвагу и клиническую остроту, с которыми она вскрывает корни, отстраненность и коллективные ограничения персональной памяти».
Путь к заслуженной награде для писательницы был долгим и непростым.
На официальном сайте комитета раскрываются особенности творчества Эрно. Отмечается умение последовательно и всесторонне исследовать жизнь со всеми ее странностями и противоречиями.
Ани Эрно - автор следующих автобиографических романов: "Женщина", "Обыкновенная страсть", "Годы", "Внешняя жизнь". Самым известным является произведение "Событие".
Сюжет книги взят из жизни писательницы и рассказывает о переживаниях, связанных с нелегальным абортом в 1963 году.
Опубликовано: Храмова Оксана
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