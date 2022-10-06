В Испании ликвидирована одна из крупнейших сетей фальшивомонетчиков в Европе

В Испании была ликвидирована сеть фальшивомонетчиков, представленная как крупнейшая в Европе за десять лет, сообщила в четверг полиция страны, которая арестовала 12 человек.

Эта сеть, действующая на восточном побережье Испании, в частности в Аликанте и Барселоне, подозревается в изготовлении «более восьми миллионов евро» поддельных банкнот номиналом 500 евро, говорится в сообщении испанской полиции.

Операция, проведенная совместно с региональной полицией Каталонии (Mossos d’Esquadra) и Европолом, позволила арестовать двенадцать человек, включая «печатника и главных распространителей сети», сообщается в пресс-релизе.

Расследование началось летом 2021 года, когда было обнаружено обращение фальшивых банкнот номиналом 500 евро «высокого качества», имеющих сходство с банкнотами, изготовленными сетью фальшивомонетчиков, ликвидированных почти десятью годами ранее в Валенсии.

По словам главы отдела по борьбе с фальшивыми деньгами в Mossos d'Esquadra Серхи Санчеса, ситуация ускорилась, когда в августе свидетель возле дома одного из подозреваемых в предместье Барселоны обнаружил сумку с 4,3 миллионами фальшивых банкнот.

На некоторых из этих банкнот не было голографической гранулы, позволяющей подтвердить их подлинность, пояснил Санчес во время пресс-конференции в Мадриде. По данным полиции, у фальсификаторов не хватило бы материала для доводки части производства из-за закрытия границ с Китаем, откуда они раньше получали свои поставки, в связи с разрывом ццепочек поставки из-за пандемии коронавируса.

Готовые банкноты были «отличного качества и почти неразличимы невооруженным глазом для неспециалистов», заявил на брифинге для прессы Хорхе Руис, следователь технического отдела Исследовательской бригады Банка Испании.

По данным полиции, в 2009 году предполагаемый лидер сети уже привлекался к уголовной ответственности по другому делу о подделке банкнот. Он знал бы своих сообщников во время своего пребывания в тюрьме недалеко от Валанса.

