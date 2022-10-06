Байден не исключил встречу с Путиным на саммите G20 на Бали

2022-10-06

20:09

Президент США уклончиво ответил на вопрос о встрече с российским лидером Владимиром Путиным на грядущем саммите G20 на острове Бали.

6 октября президент Соединённых Штатов Джо Байден ответил на вопрос представителей средств массовой информации о возможности встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки», который пройдёт 15-16 ноября на острове Бали.

На вопрос журналистов о личной встрече с Путиным на полях семнадцатой встречи лидеров G20 для обсуждения украинского конфликта Байден уклончиво заявил: «посмотрим», так и не дав точный ответ.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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