После смерти Елизаветы II принц Уильям стал владельцем тюрьмы из «Собаки Баскервилей»

По наследству к принцу Уэльскому Уильяму перешло недвижимости на общую сумму около 400 млн долларов, включая тюрьму «Дартмур», пишет New York Post.

Тюрьма находится в английском графстве Девоншир. История пенитенциарного заведения насчитывает более 200 лет, и раньше оно было известно как Принстаунская каторжная тюрьма.

Именно оттуда сбежал убийца Сэлдон в повести Артура Конан Дойля «Собака Баскервилей».

В наше время тюрьма представляет собой учебно-переселенческое учреждение для «белых воротничков», преступивших закон.

Обучение здесь включает в себя живопись, декорирование, издательское дело, и дает возможность получения диплома вплоть до университетского.

Во время, описанное в повести Конан Дойля, здесь обитал гораздо более опасный контингент, а условия были совсем другие.