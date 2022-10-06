После смерти Елизаветы II принц Уильям стал владельцем тюрьмы из «Собаки Баскервилей»
2022-10-06
20:13
По наследству к принцу Уэльскому Уильяму перешло недвижимости на общую сумму около 400 млн долларов, включая тюрьму «Дартмур», пишет New York Post.
Тюрьма находится в английском графстве Девоншир. История пенитенциарного заведения насчитывает более 200 лет, и раньше оно было известно как Принстаунская каторжная тюрьма.
Именно оттуда сбежал убийца Сэлдон в повести Артура Конан Дойля «Собака Баскервилей».
В наше время тюрьма представляет собой учебно-переселенческое учреждение для «белых воротничков», преступивших закон.
Обучение здесь включает в себя живопись, декорирование, издательское дело, и дает возможность получения диплома вплоть до университетского.
Во время, описанное в повести Конан Дойля, здесь обитал гораздо более опасный контингент, а условия были совсем другие.
Опубликовано: Храмова Оксана
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