Волочкова оценила скандальное заявление Пугачёвой

2022-10-06

20:16

Анастасия Волочкова высказалась по поводу отъезда и скандального поста Аллы Пугачёвой в соцсетях.

Анастасия Волочкова поделилась своим мнением относительно последнего заявления Аллы Пугачёвой в эксклюзивной беседе с "5-tv.ru".

Балерина высказалась:"Я никого не берусь осуждать, очень сложное время.

Но я считаю, что те, кто уезжает за границу, и все те, кто поливает грязью страну, в которой они выросли и которую им есть за что благодарить, это можно, наверное, с предательством ассоциировать".

Опубликовано: Наталья Гончарва









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 