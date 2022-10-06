Волочкова оценила скандальное заявление Пугачёвой

Анастасия Волочкова высказалась по поводу отъезда и скандального поста Аллы Пугачёвой в соцсетях.

Анастасия Волочкова поделилась своим мнением относительно последнего заявления Аллы Пугачёвой в эксклюзивной беседе с "5-tv.ru".

Балерина высказалась:"Я никого не берусь осуждать, очень сложное время.

Но я считаю, что те, кто уезжает за границу, и все те, кто поливает грязью страну, в которой они выросли и которую им есть за что благодарить, это можно, наверное, с предательством ассоциировать".