Волочкова оценила скандальное заявление Пугачёвой
2022-10-06
20:16
Анастасия Волочкова высказалась по поводу отъезда и скандального поста Аллы Пугачёвой в соцсетях.
Анастасия Волочкова поделилась своим мнением относительно последнего заявления Аллы Пугачёвой в эксклюзивной беседе с "5-tv.ru".
Балерина высказалась:"Я никого не берусь осуждать, очень сложное время.
Но я считаю, что те, кто уезжает за границу, и все те, кто поливает грязью страну, в которой они выросли и которую им есть за что благодарить, это можно, наверное, с предательством ассоциировать".
Опубликовано: Наталья Гончарва
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