Медведев: Россия заставит Запад просить о пощаде в экономической войне

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что считает необходимым заставить Запад признать своё поражение в экономическом сражении с Москвой.

Дмитрий Медведев выложил новый пост в своём канале Telegram, где заявил, что западные политики не готовы к компромиссам и хотят идти до конца в своей помощи Украине с целью нанесения максимального ущерба России, попутно вводя всё новые экономические санкции в отношении Москвы.

По мнению Медведева, Россия обязана заставить коллективный Запад просить о пощаде в экономическом сражении с Москвой, однако вместе с тем западные лидеры должны признать своё безоговорочное поражение.