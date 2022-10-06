Байден не исключил проведение переговоров с Путиным на ноябрьском саммите G20
2022-10-06
20:25
Президент США Джо Байден не исключил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным на ноябрьском саммите стран "Большой двадцатки" (G20) на Бали.
Журналисты спросили американского лидера о возможной встрече с Путиным , когда он направлялся к вертолету Marine One.
"Это еще предстоит выяснить", — загадочно ответил Байден.
Саммит лидеров G20 на Бали состоится 15-16 ноября. Возможная встреча с Путиным станет первым контактом между лидерами США и России с начала начала российской военной спецоперации в Украине.
Президент Байден также заявил, что разочарован решением стран ОПЕК+ сократить добычу нефти крупнейшими производителями сырья.
Белый дом объявил в среду, что высвободит дополнительно 10 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Байден также заявил, что, несмотря на свое разочарование решением ОПЕК+, он не жалеет о поездке в Саудовскую Аравию.
Опубликовано: Николай Скира
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