У башни "Федерация" в Москва-Сити загорелись два автомобиля

Telegram-канал Mash сообщил, что на парковке возле башни Федерация в Москва-Сити взорвались и сгорели две машины.

По неподтвержденным данным, один автомобиль взорвался и огонь от него перекинулся на стоявшую рядом машину.

Несколько очевидцев утверждают, что машины вспыхнули после того, как неизвестный бросил в них несколько бутылок с "коктейлем Молотова".

Другие видели на месте ЧП человека с канистрами.

Кто-то утверждает, что поджигатель выкрикивал лозунги.

По сведениям Telegram-канала 112, пожар успешно потушен, пострадавших нет.