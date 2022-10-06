У башни "Федерация" в Москва-Сити загорелись два автомобиля
2022-10-06
20:38
Telegram-канал Mash сообщил, что на парковке возле башни Федерация в Москва-Сити взорвались и сгорели две машины.
По неподтвержденным данным, один автомобиль взорвался и огонь от него перекинулся на стоявшую рядом машину.
Несколько очевидцев утверждают, что машины вспыхнули после того, как неизвестный бросил в них несколько бутылок с "коктейлем Молотова".
Другие видели на месте ЧП человека с канистрами.
Кто-то утверждает, что поджигатель выкрикивал лозунги.
По сведениям Telegram-канала 112, пожар успешно потушен, пострадавших нет.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Кевин Спейси, обвиняемый в сексуальном насилии над подростком, предстал перед судом в Нью-Йорке
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Газманов, Чичерина и Расторгуев попали в новый санкционный список Евросоюза
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе