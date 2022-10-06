МО РБ: войска РФ и Беларуси готовы к развёртыванию для вооружённой защиты

Пресс-служба Минобороны Беларуси сообщила, что российские и белорусские войска готовы защищать Союзное Государство военным путём.

В четверг вечером Министерство обороны Республики Беларусь опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что региональная группировка российских и белорусских войск полностью готова в развёртыванию в целях вооружённой защиты национальных интересов Союзного Государства.

В тот же вечер председатель белорусского Совбеза Александр Вольфович выступил с заявлением, в котором сообщил, что ближайшие к Беларуси страны НАТО накапливают ударные группы для потенциального нападения на российские и белорусские территории.