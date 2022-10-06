С 6 октября повышать цены разрешается только в исключительных случаях

В отношении большинства товаров введен запрет на подъем цен. Такое заявление было сделано по окончанию экономического совещания президента Беларуси с правительством.

С сегодняшнего дня поднимать цены допустимо лишь по отдельным позициям, список таких товаров будет представлен позже.

Рост цен по этим категориям будет регламентироваться руководителем МАРТ или властями регионов.

Александр Лукашенко сделал особый акцент на то, что цены запрещено поднимать именно с этого дня, "чтобы за сутки не накрутили".

Также президент сделал предупреждение в адрес бухгалтерии по поводу пересчета задним числом: делать такое не разрешается.

Отдельной группе чиновников поручили разработать новые критерии по ценовому регулированию.

Решение о новых правилах работы будет принято правительством по итогам сделанных разработок до 20 октября.