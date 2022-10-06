Песков: последние слова Зеленского стали призывом к началу Мировой войны
2022-10-06
20:51
Пресс-секретарь Путина прокомментировал заявление Владимира Зеленского с призывом нанести превентивный удар по России.
Вечером 6 октября Владимир Зеленский публично призвал западные страны нанести превентивный удар по территории России с целью не позволить Москве использовать ядерное оружие против Украины. Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков утверждает, что такие заявления являются прямым призывом начать новую войну мирового уровня.
Вместе с тем в пресс-службе Белого дома заявили, что к текущему моменту в США не знают, готова ли Россия использовать своё ядерное оружие. Также в американском ведомстве утверждают, что не станут разглашать последствия, с которыми столкнётся РФ, если применит оружие массового поражения в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Экс-главу Центробанка Украины подозревают в растрате, ему грозит 12 лет лишения свободы
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Кевин Спейси, обвиняемый в сексуальном насилии над подростком, предстал перед судом в Нью-Йорке
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе