Песков: последние слова Зеленского стали призывом к началу Мировой войны

Пресс-секретарь Путина прокомментировал заявление Владимира Зеленского с призывом нанести превентивный удар по России.

Вечером 6 октября Владимир Зеленский публично призвал западные страны нанести превентивный удар по территории России с целью не позволить Москве использовать ядерное оружие против Украины. Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков утверждает, что такие заявления являются прямым призывом начать новую войну мирового уровня.

Вместе с тем в пресс-службе Белого дома заявили, что к текущему моменту в США не знают, готова ли Россия использовать своё ядерное оружие. Также в американском ведомстве утверждают, что не станут разглашать последствия, с которыми столкнётся РФ, если применит оружие массового поражения в Украине.