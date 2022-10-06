В России стартовал проект "Тоже герои", посвященный космонавтам, не летавшим в космос
2022-10-06
21:00
Проект памяти советских и российских космонавтов, которым не удалось побывать в космосе, запустило креативное агентство Dobro Agency, Sitronics Group и космическая компания "Спутникс".
В первом отряде космонавтов было 20 кандидатов, напомнил летчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин, для восьми из которых полет в космос остался неосуществимой мечтой.
«Надо об этих людях сказать, многих я знал, точнее не многих я знал, но меня всегда удивляла их история, их жизненный путь. Жалко, я не знал тех первых, которые положили все, чтобы стать космонавтами, попали в отряд, но не полетели», – рассказал летчик-космонавт Александр Лазуткин.
В 2023 году на орбиту Земли запустят девять спутников, названных именами космонавтов, которые так и не совершили желанный полет.
Героев проекта назовет специальная комиссия во главе с «Роскосмосом».
Кроме того, будет создан виртуальный памятник в формате 3D, который разместят на сайте-мемориале.
Опубликовано: Храмова Оксана
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