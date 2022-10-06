Медведев: психиатры должны сделать Зеленскому трепанацию черепа
2022-10-06
21:00
Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского, в котором он призвал Запад нанести ядерный удар по России.
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев дал оценку заявлению Владимира Зеленского, в ходе которого глава украинского государства призвал западные страны нанести превентивный ядерный удар по территории России. По мнению Медведева, после таких слов психиатры обязаны сделать Зеленскому "превентивную трепанацию черепа".
Также Дмитрий Медведев заверил, что сегодняшние слова Владимира Зеленского ставят под угрозу не только украинский народ, но и весь цивилизованный мир.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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