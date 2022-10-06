Прокуратура Швеции назвала причины повреждения «Северных потоков»
2022-10-06
21:11
Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" пострадали в результате взрыва, сообщила шведская прокуратура, которая завершила расследование на месте аварии.
Прокурор Матс Юнгквист заявил, что "взрывы причинили значительный ущерб трубопроводам" и что расследование подтвердило подозрения о саботаже. Места взрыва должны быть тщательно исследованы.
Юнгвист пояснил, что Швеция, при поддержке Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которая включена в шведское законодательство, обладает юрисдикцией в отношении таких объектов, как "Северный поток", в тех частях, которые находятся в пределах шведской экономической зоны.
26 сентября в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" было обнаружено резкое падение давления и утечка газа. Инцидент был идентифицирован истребителем F-16 ВВС Дании. Власти Копенгагена обнаружили в общей сложности три утечки в газопроводах.
Управление энергетики Дании подтвердило наличие двух утечек из "Северного потока-1" к северо-востоку от Борнхольма и одной из "Северного потока-2" к юго-востоку от острова.
В свою очередь, Шведский институт сейсмологии зафиксировал всего три подводных взрыва в районах, где были обнаружены утечки.
Опубликовано: Николай Скира
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