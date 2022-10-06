Прокуратура Швеции назвала причины повреждения «Северных потоков»

Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" пострадали в результате взрыва, сообщила шведская прокуратура, которая завершила расследование на месте аварии.

Прокурор Матс Юнгквист заявил, что "взрывы причинили значительный ущерб трубопроводам" и что расследование подтвердило подозрения о саботаже. Места взрыва должны быть тщательно исследованы.

Юнгвист пояснил, что Швеция, при поддержке Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которая включена в шведское законодательство, обладает юрисдикцией в отношении таких объектов, как "Северный поток", в тех частях, которые находятся в пределах шведской экономической зоны.

26 сентября в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" было обнаружено резкое падение давления и утечка газа. Инцидент был идентифицирован истребителем F-16 ВВС Дании. Власти Копенгагена обнаружили в общей сложности три утечки в газопроводах.

Управление энергетики Дании подтвердило наличие двух утечек из "Северного потока-1" к северо-востоку от Борнхольма и одной из "Северного потока-2" к юго-востоку от острова.

В свою очередь, Шведский институт сейсмологии зафиксировал всего три подводных взрыва в районах, где были обнаружены утечки.