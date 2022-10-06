Песков: США, Британия и ЕС должны обратить внимание на слова Зеленского
2022-10-06
21:15
Дмитрий Песков призвал западные страны обратить внимание на призывы Зеленского к использованию ядерного оружия для нанесения первого удара по России.
Вечером 6 октября сотрудник московского Кремля Дмитрий Песков дал оценку сегодняшним словам Владимира Зеленского, который обратился к главам стран коллективного Запада с просьбой о нанесении превентивного ядерного удара по территории Российской Федерации.
По мнению Пескова, страны Европейского союза, а также Соединённые Штаты и Великобритания обязаны обратить особое внимание на новое заявление Зеленского, чтобы понять, кого в действительности они поддерживают. Также Дмитрий Песков утверждает, что фактически Владимир Зеленский призывает начать мировую ядерную войну.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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