Дмитрий Песков призвал западные страны обратить внимание на призывы Зеленского к использованию ядерного оружия для нанесения первого удара по России.

Вечером 6 октября сотрудник московского Кремля Дмитрий Песков дал оценку сегодняшним словам Владимира Зеленского, который обратился к главам стран коллективного Запада с просьбой о нанесении превентивного ядерного удара по территории Российской Федерации.

По мнению Пескова, страны Европейского союза, а также Соединённые Штаты и Великобритания обязаны обратить особое внимание на новое заявление Зеленского, чтобы понять, кого в действительности они поддерживают. Также Дмитрий Песков утверждает, что фактически Владимир Зеленский призывает начать мировую ядерную войну.