Глава КГБ: в Польше, Литве и Украине готовят вооруженные формирования для захвата власти в Беларуси

2022-10-06

21:39

Глава КГБ Иван Тертель заявил, что в Польше, Литве и Украине беглые оппозиционеры готовят вооруженные формирования для захвата власти в Беларуси.

6 октября глава Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель в ходе брифинга заявил, что «радикальные представители беглой белорусской оппозиции» готовятся к свержению власти в стране силовым путём, проходя подготовку в Польше, Литве и Украине.

Тертель утверждает, что проходящие подготовку у кураторов из украинской военной разведки, намерены зайти на территорию Беларуси со стороны Украины и захватить ряд населённых пунктов, чтобы создать «плацдарм, по которому потихоньку начнут двигаться в сторону Минска».

Опубликовано: Диана Мудреченко









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