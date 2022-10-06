Глава КГБ: в Польше, Литве и Украине готовят вооруженные формирования для захвата власти в Беларуси

Глава КГБ Иван Тертель заявил, что в Польше, Литве и Украине беглые оппозиционеры готовят вооруженные формирования для захвата власти в Беларуси.

6 октября глава Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель в ходе брифинга заявил, что «радикальные представители беглой белорусской оппозиции» готовятся к свержению власти в стране силовым путём, проходя подготовку в Польше, Литве и Украине.

Тертель утверждает, что проходящие подготовку у кураторов из украинской военной разведки, намерены зайти на территорию Беларуси со стороны Украины и захватить ряд населённых пунктов, чтобы создать «плацдарм, по которому потихоньку начнут двигаться в сторону Минска».