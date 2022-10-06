Госдеп: США не будут размещать американское ядерное оружие в Польше
2022-10-06
22:03
В Госдепартаменте США исключили размещение на территории Польши ядерных вооружений НАТО.
Вечером 6 октября Госдепартамент Соединённых Штатов опубликовал пресс-релиз, в котором ответил на просьбу польского президента Анджея Дуды о размещении американского ядерного оружия в Польше. В Госдепе утверждают, что вопреки запросу Дуды Вашингтон не станет передавать оружие массового поражения Варшаве.
Примечательно, что тем же вечером президент Беларуси Александр Лукашенко публично выразил уверенность в том, что лидеры Польши и США уже давно достигли договорённости о передаче ядерных боеголовок польским военным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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