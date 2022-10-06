Польша предупреждает о диктате Германии в энергетической политике
2022-10-06
22:05
Перед саммитом ЕС в Праге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко раскритиковал энергетическую политику Германии.
«Понятно, что энергетическая политика Евросоюза не должна осуществляться под диктовку Германии», — заявил Моравецкий в четверг. Германия уже «учила других и вела себя очень высокомерно» во время пандемии и финансового кризиса, добавил политик.
«Сегодня то же самое государство, используя огромную мощь своей экономики и своего капитала, хочет выделить огромные средства, а именно 200 миллиардов евро, только на помощь своей промышленности», - подчеркнул Моравецкий.
Другие главы правительств также подвергли критике план Германии по смягчению высоких цен на энергоносители за счет вливания 200 миллиардов евро к 2024 году. В пятницу главы 27 государств и правительств обсудят совместные действия в условиях энергетического кризиса.
Канцлер Олаф Шольц защитил план своего правительства по защите от высоких цен на электроэнергию и газ. Он подчеркнул, что Германия не одинока в этом. «Многие другие сделают что-то подобное сейчас и в ближайшие годы», - отметил Шольц.
Многие страны ЕС критикуют ФРГ, что не у всех государств есть финансовые ресурсы для финансирования такого подхода, и поэтому внутренний рынок может быть искажен, настаивает на своем польский премьер. «Не должно быть так, чтобы польская промышленность работала хуже, чем промышленность Германии, Австрии или других стран Евросоюза», — подчеркнул Моравецкий.
Опубликовано: Тарас Медведев
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