Московский зоопарк в поисках моржа, особые требования: дружелюбность и покладистость
2022-10-06
22:17
В Московском зоопарке намерены купить моржа. Это должен быть "дружелюбный" и "покладистый" самец весом до 800 кг.
Контракт составлен на сумму до 20 млн рублей. Сопроводительное техническое задание указывает на то, что требуется животное мужского пола в возрасте 7-9 лет.
Далее руководство зоопарка описало желаемый характер моржа: он должен быть "покладистый, спокойный, дружелюбный".
Кроме того, желательно, чтобы особь была активной, хорошо контактировала с людьми, реагировала на внешние раздражители. Стойкое стереотипное поведение не приветствуется.
Срок выполнения контракта, начиная с момента заключения, равен 45 календарным дням. Выбрать поставщика должны 19 октября.
Опубликовано: Храмова Оксана
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