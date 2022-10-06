Офис Зеленского объяснил слова президента Украины о превентивном ударе по РФ

Представитель офиса президента Украины Сергей Никифоров утверждает, что Зеленский не призывал НАТО нанести ядерный удар по территории России.

6 октября сотрудник офиса Зеленского Сергей Никифоров объяснил слова президента Украины, который просил страны Запада о нанесении превентивных ударов по российским территориям. По словам Никифорова, Владимир Зеленский не просил атаковать Россию сейчас и не призывал применять ядерные вооружения против Москвы.

Сергей Никифоров уверяет, что обращаясь ко странам НАТО, Зеленский имел в виду, что они должны были нанести предупредительные удары по территории России до 24 февраля с целью предупредить российскую спецоперацию в Украине, показав тем самым Кремлю её потенциальные последствия.