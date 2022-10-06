Медведев призвал сделать Зеленскому «превентивную трепанацию черепа»

Экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о необходимости превентивного удара НАТО по РФ.

6 октября бывший президент РФ Дмитрий Медведев поделился с аудиторией своего Telegram-канала мерами, которые необходимо принять в ответ на громкое заявление действующего президента Украины о необходимости нанесения Североатлантическим альянсом превентивного удара по территории России.

Медведев считает, что Зеленскому «психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа», чтобы глава киевского режима «не натворил еще больших бед» как для украинского народа, так и для всего мирового сообщества.