В Киеве объяснили слова Зеленского о превентивном ударе НАТО по РФ

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что мировая общественность неверно истолковала риторику Зеленского о превентивном ударе НАТО по РФ.

6 октября глава пресс-службы президента Украины Сергей Никифоров попытался оправдать заявление Владимира Зеленского с призывом к странам-участницам блока НАТО нанести превентивный удар по территории России.

Никифоров утверждает, что на самом деле Зеленский имел ввиду не ядерный, а санкционный превентивный удар, который нужно было нанести до начала спецоперации России на Украине, а не до момента, когда ВС РФ используют атомную бомбу.