В Киеве объяснили слова Зеленского о превентивном ударе НАТО по РФ
2022-10-06
22:56
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что мировая общественность неверно истолковала риторику Зеленского о превентивном ударе НАТО по РФ.
6 октября глава пресс-службы президента Украины Сергей Никифоров попытался оправдать заявление Владимира Зеленского с призывом к странам-участницам блока НАТО нанести превентивный удар по территории России.
Никифоров утверждает, что на самом деле Зеленский имел ввиду не ядерный, а санкционный превентивный удар, который нужно было нанести до начала спецоперации России на Украине, а не до момента, когда ВС РФ используют атомную бомбу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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