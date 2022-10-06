Кремль отреагировал на призывы Зеленского о превентивном ударе России
2022-10-06
23:13
Пресс-секретарь Кремля назвал призывы президента Украины к Западу о превентивным ударам по России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова лидера Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России призывом к мировой войне. На такие заявления должны обратить внимание в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, их нельзя оставлять без реакции мирового сообщества, сказал он.
Песков подчеркнул, раз США и Великобритания фактически руководят действиями украинской власти, то они будут нести ответственность за слова Зеленского.
Ранее сообщалось, что президент Украины в ходе своего выступления по видеосвязи в институте Лоуи в Австралии заявил, что страны НАТО не должны ждать ядерного удара со стороны России, а нанести превентивный удар первыми.
Опубликовано: Максим Алексеев
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