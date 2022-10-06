Кремль отреагировал на призывы Зеленского о превентивном ударе России

Пресс-секретарь Кремля назвал призывы президента Украины к Западу о превентивным ударам по России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова лидера Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России призывом к мировой войне. На такие заявления должны обратить внимание в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, их нельзя оставлять без реакции мирового сообщества, сказал он.

Песков подчеркнул, раз США и Великобритания фактически руководят действиями украинской власти, то они будут нести ответственность за слова Зеленского.

Ранее сообщалось, что президент Украины в ходе своего выступления по видеосвязи в институте Лоуи в Австралии заявил, что страны НАТО не должны ждать ядерного удара со стороны России, а нанести превентивный удар первыми.