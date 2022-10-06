Власти прокомментировали закрытие Красного костёла в Минске
2022-10-06
23:37
Мингорисполком заявил, что Красный костёл закрыт для обеспечения возможности проведения ремонтно-восстановительных работ.
6 октября Минский городской исполнительный комитет в официальном Telegram-канале развеяли слухи о судьбе Красного костёла, заявив о том, что костёл Святого Симона и Святой Елены временно выведен из эксплуатации в связи с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ после возгорания проводки 26 сентября.
Отмечается, что Красный костёл находится в собственности государства и является объектом историко-культурного наследия Республики Беларуси, а между КУП «Минская спадчина» и религиозной общиной «Римско-католический приход Святого Симона и Святой Елены» заключен договор безвозмездного пользования.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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