Джиджи Хадид усомнилась в уровне интеллекта Канье Уэста

Джиджи Хадид ответила Канье Уэсту, который нелицеприятно высказался о ее подруге Габриэлле Карефа-Джонсон в соцсетях.

Уэст выложил фото Карефа-Джонсон в Instagram и раскритиковал ее внешний вид. Хадид ответила ему в комментариях. Она написала, что Уэст хотел бы иметь хотя бы процент интеллекта Габриэллы.

Затем Хадид опубликовала в той же сети репост автора Vogue Хосе Криалес-Унсуэта в дополнение к посту Business of Fashion с фотографией журналистки, которую она подписала: «Один из самых важных голосов в мире».

Ранее Габриэлла Карефа-Джонсон написала не слишком приятный комментарий по поводу показа Канье Уэста в Париже.