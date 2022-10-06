Джиджи Хадид усомнилась в уровне интеллекта Канье Уэста
2022-10-06
23:50
Джиджи Хадид ответила Канье Уэсту, который нелицеприятно высказался о ее подруге Габриэлле Карефа-Джонсон в соцсетях.
Уэст выложил фото Карефа-Джонсон в Instagram и раскритиковал ее внешний вид. Хадид ответила ему в комментариях. Она написала, что Уэст хотел бы иметь хотя бы процент интеллекта Габриэллы.
Затем Хадид опубликовала в той же сети репост автора Vogue Хосе Криалес-Унсуэта в дополнение к посту Business of Fashion с фотографией журналистки, которую она подписала: «Один из самых важных голосов в мире».
Ранее Габриэлла Карефа-Джонсон написала не слишком приятный комментарий по поводу показа Канье Уэста в Париже.
Опубликовано: Светлана Репина
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