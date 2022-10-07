Джиджи Хадид и Леонардо ДиКаприо весело проводят время вместе
2022-10-07
00:07
27-летнюю Джиджи Хадид и 47-летнего Леонардо ДиКаприо во время Недели моды заметили возле одного и того же отеля в Париже.
Ходят слухи, что между ними начинаются отношения. Хадид благодарит ДиКаприо за поддержку, и они вместе весело проводят время.
По информации некоторых источников, их отношения сейчас похожи на легкий роман. Но другие источники утверждают, что ДиКаприо нравится быть одиноким.
Есть информация и о том, что за последнее время модель и актер встречались несколько раз, и ДиКаприо заинтересовался.
Опубликовано: Светлана Репина
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