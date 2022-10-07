Джиджи Хадид и Леонардо ДиКаприо весело проводят время вместе

2022-10-07

00:07

27-летнюю Джиджи Хадид и 47-летнего Леонардо ДиКаприо во время Недели моды заметили возле одного и того же отеля в Париже.

Ходят слухи, что между ними начинаются отношения. Хадид благодарит ДиКаприо за поддержку, и они вместе весело проводят время.

По информации некоторых источников, их отношения сейчас похожи на легкий роман. Но другие источники утверждают, что ДиКаприо нравится быть одиноким. 

Есть информация и о том, что за последнее время модель и актер встречались несколько раз, и ДиКаприо заинтересовался.  

Опубликовано: Светлана Репина









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 