Джиджи Хадид и Леонардо ДиКаприо весело проводят время вместе

27-летнюю Джиджи Хадид и 47-летнего Леонардо ДиКаприо во время Недели моды заметили возле одного и того же отеля в Париже.

Ходят слухи, что между ними начинаются отношения. Хадид благодарит ДиКаприо за поддержку, и они вместе весело проводят время.

По информации некоторых источников, их отношения сейчас похожи на легкий роман. Но другие источники утверждают, что ДиКаприо нравится быть одиноким.

Есть информация и о том, что за последнее время модель и актер встречались несколько раз, и ДиКаприо заинтересовался.