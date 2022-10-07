Компания Atlas VPN заявила, что веб-браузер Google Chrome признан самым небезопасным браузером этого года.

6 октября компания Atlas VPN, со ссылкой на базу данных уязвимостей VulDB, опубликовала рейтинг самых ненадёжных веб-браузеров для интернет-сёрфинга в 2022 году, первое место в котором занял Google Chrome.

Самым надёжным браузером этого года признан разработанный в 1994 году Opera, обладатель нескольких наград, в котором с начала 2022 года группой экспертов не было выявлено ни одной уязвимости.