Google Chrome признан самым небезопасным браузером этого года
2022-10-07
00:12
Компания Atlas VPN заявила, что веб-браузер Google Chrome признан самым небезопасным браузером этого года.
6 октября компания Atlas VPN, со ссылкой на базу данных уязвимостей VulDB, опубликовала рейтинг самых ненадёжных веб-браузеров для интернет-сёрфинга в 2022 году, первое место в котором занял Google Chrome.
Самым надёжным браузером этого года признан разработанный в 1994 году Opera, обладатель нескольких наград, в котором с начала 2022 года группой экспертов не было выявлено ни одной уязвимости.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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