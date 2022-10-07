Американцы потребовали свергнуть Зеленского после его слов об ударе по РФ
2022-10-07
00:21
Американцы в Сети обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после его слов об ударе по РФ.
6 сентября американские пользователи сервиса микроблогов Twitter прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по территории России, назвав его «безумным клоуном».
Возмущённые американцы сошлись во мнении, что Зеленский мечтает начать Третью мировую войну, ввиду чего правительство Соединённых Штатов должно незамедлительно прекратить оказывать военную помощь киевскому режиму.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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