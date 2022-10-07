Полякам приходится отапливать свои дома мусором, в воздухе чувствуется зловоние

По информации Bloomberg, жители Польши все чаще используют мусор для отопления домов, поскольку дефицит энергоресурсов увеличивается, а цены на них растут.

Раньше многие дома обогревались углем, однако сейчас полякам приходится сжигать отходы, чтобы согреться.

Это приводит к появлению смога, загрязнению воздуха, а на улицах в некоторых регионах страны отчетливо ощущается неприятный запах.

В результате качество воздуха настолько ухудшилось, что власти собираются раздавать жителям защитные маски.