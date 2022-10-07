Ольга Бузова впервые выступит со своим шоу в Германии

В анонсе мероприятия заявлено, что концерты пройдут в семи известных немецких городах.

В афише на немецком агрегаторе билетов eventim.de появился анонс тура Ольги Бузовой по Германии.

Там говорится, что концерты артистки должны состояться в этой стране с 26 октября по 6 ноября 2022 года.

Зрителям обещают захватывающее шоу с великолепным светом, звуком, талантливыми танцорами и прекрасными костюмами.

Стоимость билетов начинается от 42 евро 90 центов.

Планируется, что гастроли Ольги пройдут в семи немецких городах: Берлине, Гамбурге, Ганновере, Ратингене, Фюрте, Карлсруэ, Франкфурте.

Представители певицы пока не подтвердили полной достоверности этой информации.