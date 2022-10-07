Ольга Бузова впервые выступит со своим шоу в Германии
2022-10-07
00:24
В анонсе мероприятия заявлено, что концерты пройдут в семи известных немецких городах.
В афише на немецком агрегаторе билетов eventim.de появился анонс тура Ольги Бузовой по Германии.
Там говорится, что концерты артистки должны состояться в этой стране с 26 октября по 6 ноября 2022 года.
Зрителям обещают захватывающее шоу с великолепным светом, звуком, талантливыми танцорами и прекрасными костюмами.
Стоимость билетов начинается от 42 евро 90 центов.
Планируется, что гастроли Ольги пройдут в семи немецких городах: Берлине, Гамбурге, Ганновере, Ратингене, Фюрте, Карлсруэ, Франкфурте.
Представители певицы пока не подтвердили полной достоверности этой информации.
Опубликовано: Наталья Павлова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Министерство юстиции признало рэпера Oxxxymiron и писателя Глуховского иноагентами
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине