Жена «Волка с Уолл-стрит» показывает в TikTok жуткие моменты своего брака, чтобы научить людей бороться с домашним насилием

54-летняя Надин Макалузо 7 лет была замужем за «Волком с Уолл-Стрит» Джорданом Белфортом. Она работает семейным терапевтом и показывает в TikTok сцены домашнего насилия из своего брака.

Таким способом Надин учит людей освобождаться от токсичных отношений. Видео служат иллюстрациями к терапии.

Макалузо говорит, что она почувствовала себя комфортно, разорвав семилетний брак только после того, как Белфорта арестовали и заставили носить браслет на лодыжке, поэтому она знала, что он не может причинить ей вред.