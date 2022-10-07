Жена «Волка с Уолл-стрит» показывает в TikTok жуткие моменты своего брака, чтобы научить людей бороться с домашним насилием
2022-10-07
00:29
54-летняя Надин Макалузо 7 лет была замужем за «Волком с Уолл-Стрит» Джорданом Белфортом. Она работает семейным терапевтом и показывает в TikTok сцены домашнего насилия из своего брака.
Таким способом Надин учит людей освобождаться от токсичных отношений. Видео служат иллюстрациями к терапии.
Макалузо говорит, что она почувствовала себя комфортно, разорвав семилетний брак только после того, как Белфорта арестовали и заставили носить браслет на лодыжке, поэтому она знала, что он не может причинить ей вред.
Опубликовано: Светлана Репина
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