Офис Зеленского: Президент не просил НАТО запустить по России ракету
2022-10-07
00:30
В Украине прокомментировали слова президента страны Владимира Зеленского о ядерном ударе по России.
Во врем своего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно было принять против России превентивные меры.
Говорил он это в контексте перспектив ядерного конфликта. Теперь же в офисе президента прокомментировали его слова.
По словам советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка, глава государства, говоря о превентивных мерах, не просил обстреливать России ядерным оружием.
"Ни одного слова от Владимира Зеленского про превентивный ядерный удар по России не было", - написал Подоляк.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Министерство юстиции признало рэпера Oxxxymiron и писателя Глуховского иноагентами
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине