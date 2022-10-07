Офис Зеленского: Президент не просил НАТО запустить по России ракету

В Украине прокомментировали слова президента страны Владимира Зеленского о ядерном ударе по России.

Во врем своего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно было принять против России превентивные меры.

Говорил он это в контексте перспектив ядерного конфликта. Теперь же в офисе президента прокомментировали его слова.

По словам советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка, глава государства, говоря о превентивных мерах, не просил обстреливать России ядерным оружием.

"Ни одного слова от Владимира Зеленского про превентивный ядерный удар по России не было", - написал Подоляк.