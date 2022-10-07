Швеция нашла улики на месте утечек из «Северных потоков»
2022-10-07
00:37
Агентство внутренней безопасности Швеции заявило, что предварительное расследование утечек из двух российских газопроводов в Балтийском море укрепило подозрения в серьезном саботаже.
В агентстве не раскрывают информацию о ходе расследования, однако утверждают, что на месте утечек были найдены улики.
Прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что расследование будет продолжено. Для этого район вокруг газопроводов заблокирован.
Юнгквист уточнил, что блокировка будет снята после завершения предварительного расследования.
Опубликовано: Светлана Репина
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