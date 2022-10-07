Geopolitika: Европу ждет катастрофа из-за энергетического кризиса

2022-10-07

00:44

Репортер Geopolitika.news Зоран Метер считает, что Европу ждут катастрофические последствия энергетического кризиса.

По его словам, проведение антироссийской политики и новые санкции являются самоубийством для Европы. Они приведут к оттоку капитала и переносу производства в США.

Обозреватель утверждает, что энергетический кризис отразится на экономике, безопасности, социальной сфере. Метер не верит, что Евросоюз сможет пережить зиму без российского газа. 

Опубликовано: Светлана Репина









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