Geopolitika: Европу ждет катастрофа из-за энергетического кризиса
2022-10-07
00:44
Репортер Geopolitika.news Зоран Метер считает, что Европу ждут катастрофические последствия энергетического кризиса.
По его словам, проведение антироссийской политики и новые санкции являются самоубийством для Европы. Они приведут к оттоку капитала и переносу производства в США.
Обозреватель утверждает, что энергетический кризис отразится на экономике, безопасности, социальной сфере. Метер не верит, что Евросоюз сможет пережить зиму без российского газа.
Опубликовано: Светлана Репина
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