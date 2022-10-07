Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС
2022-10-07
00:55
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с россиянкой Анной Кикиной на борту пристыковался к МКС.
7 октября NASA сообщило о том, что запущенный с площадки Космического центра им. Кеннеди на ракете-носителе Falcon 9 космический корабль Crew Dragon компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции.
Полёт корабля Crew Dragon, на борту которого в составе экипажа находится россиянка Анна Куркина, прошёл в рамках программы перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA. Также в состав экипажа вошли американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, японский космонавт Коити Ваката.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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