Эрдоган назвал себя единственным лидером, который может открыто говорить и с Путиным, и с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайин Эрдоган заявил, что сейчас он является единственным лидером, который может открыто говорить и с Путиным, и с Зеленским.

Во время пресс-конференции в Праге Эрдоган напомнил, что Турция сыграла важную роль в обеспечении экспорта зерна из Украины, а также в недавнем обмене пленными.

Он сообщил, что собирается обсудить последние события с Владимиром Путиным 7 октября по телефону.

По мнению Эрдогана, Турция незаменима в преодолении вызовов, с которыми сталкивается Евросоюз.