Эрдоган назвал себя единственным лидером, который может открыто говорить и с Путиным, и с Зеленским

2022-10-07

00:57

Президент Турции Реджеп Тайин Эрдоган заявил, что сейчас он является единственным лидером, который может открыто говорить и с Путиным, и с Зеленским.

Во время пресс-конференции в Праге Эрдоган напомнил, что Турция сыграла важную роль в обеспечении экспорта зерна из Украины, а также в недавнем обмене пленными.

Он сообщил, что собирается обсудить последние события с Владимиром Путиным 7 октября по телефону.

По мнению Эрдогана, Турция незаменима в преодолении вызовов, с которыми сталкивается Евросоюз. 

Опубликовано: Светлана Репина









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