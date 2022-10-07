Эрдоган назвал себя единственным лидером, который может открыто говорить и с Путиным, и с Зеленским
2022-10-07
00:57
Президент Турции Реджеп Тайин Эрдоган заявил, что сейчас он является единственным лидером, который может открыто говорить и с Путиным, и с Зеленским.
Во время пресс-конференции в Праге Эрдоган напомнил, что Турция сыграла важную роль в обеспечении экспорта зерна из Украины, а также в недавнем обмене пленными.
Он сообщил, что собирается обсудить последние события с Владимиром Путиным 7 октября по телефону.
По мнению Эрдогана, Турция незаменима в преодолении вызовов, с которыми сталкивается Евросоюз.
Опубликовано: Светлана Репина
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