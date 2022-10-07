Юморист Семен Слепаков уехал из России в Израиль, где запланировано большое количество его концертов. Его друзья говорят, что Семен планирует остаться в этой стране.

Ранее Слепаков утверждал, что он является чистокровным евреем и верующим иудеем. Он достаточно часто бывал в Израиле.

Но концертный директор Слепакова Евгения Лазаревская говорит, что Семен уехал не на ПМЖ, а в гастрольный тур, причем давно запланированный.

С начала спецоперации Семен Слепаков приостановил все свои выступления, но никак не комментировал ситуацию.