Семен Слепаков уехал из России в Израиль
2022-10-07
01:08
Юморист Семен Слепаков уехал из России в Израиль, где запланировано большое количество его концертов. Его друзья говорят, что Семен планирует остаться в этой стране.
Ранее Слепаков утверждал, что он является чистокровным евреем и верующим иудеем. Он достаточно часто бывал в Израиле.
Но концертный директор Слепакова Евгения Лазаревская говорит, что Семен уехал не на ПМЖ, а в гастрольный тур, причем давно запланированный.
С начала спецоперации Семен Слепаков приостановил все свои выступления, но никак не комментировал ситуацию.
Опубликовано: Светлана Репина
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